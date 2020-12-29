Беларусь стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения российской вакциной.

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Сегодня прибыла первая партия вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

Читайте такжеРоссию обвинили в распространении фейков о западных вакцинах от коронавируса для продажи своейКак сообщается, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Таким образом, Беларусь стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения российской вакциной "Спутник V".

Коронавирус в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует прививаться от коронавируса.

Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.

Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски даже после прививки от коронавируса.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения и минздрав США пока настороженно относятся к российской вакцине, поскольку получают недостаточно информации о ее составе и технологии производства.

Между тем российскую вакцину уже поставили в Венесуэллу, также планируют поставлять в Индию, Грецию, Сербию, Саудовскую Аравию, Филиппины и ряд других стран.

Евросоюз пока не заявлял о возможности покупки российской вакцины.

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Автор: Тамара Отовская