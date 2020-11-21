Украина в общем перечне на 17 месте – между Южной Африкой и Бельгией.

По состоянию на 7:20 21 ноября в мире коронавирусом инфицировались уже 57 564 083 человека.

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Об этом говорится в данных карты распространения вируса при университете мне Джона Хопкинса.

Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 11 910 858, Индии – 9 050 597, Бразилии – 6 020 164, Франции – 2 160 343, России – 2 023 025.

Украина в общем перечне на 17 месте – между Южной Африкой и Бельгией.

В то же время 36 875 075 удалось выздороветь, 1 372 182 умерли.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН