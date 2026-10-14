Почему иногда человек чувствует себя более голодным: ученые дали этому объяснение

Как объяснили специалисты, аппетит не должен быть одинаковым каждый день.

Периодически испытывать более сильный аппетит, чем обычно, вполне нормально, поскольку на этот процесс влияют несколько факторов.

Как объяснили специалисты, аппетит не должен быть одинаковым каждый день, пишет Verywellhealth. Отмечается, что на него влияют качество сна, физическая активность, стресс и особенности питания. Наблюдение за этими факторами помогает лучше понимать сигналы организма.

1. Вы плохо спали

Видео дня

Плохой сон сказывается не только на уровне энергии на следующий день. Исследования показали, что ограничение сна усиливает чувство голода и аппетит.

Метаанализ исследований показал, что разницу можно ощутить уже после нескольких ночей недосыпания:

вы чувствуете более сильный голод, чем обычно;

перекусы и порции большего размера кажутся более привлекательными;

возникает сильное желание съесть определенные продукты.

Например, исследование 2023 года установило, что 3 ночи с ограничением сна усиливали чувство голода и тягу к жирной пище по сравнению с 8-часовым сном.

2. Вы были более активны

Организм использует энергию, полученную с пищей, для обеспечения физической активности, поэтому, как установили исследования, изменение уровня подвижности может влиять на аппетит. Оценивая свою физическую активность, учитывайте такие активности:

более долгая, чем обычно, прогулка;

физически тяжелый рабочий день;

работа в саду или по дому;

больше времени, проведенного на ногах.

Как обїяснили ученые, поскольку физическая активность и чувство голода взаимосвязаны, вполне естественно, что в дни повышенной активности человек испытывает более сильный голод.

3. Вы не смогли наесться

Если человек за завтраком насытился, но к середине утра снова почевствовал голод, тогда стоит проанализировать меню, по скольку, как выяснили исследования, и количество, и вид продуктов могут влиять на самочувствие после еды.

Например, белок снижает кратковременное чувство голода и усиливает ощущение сытости. Продукты с высоким содержанием клетчатки также способствуют насыщению, хотя эффект зависит от типа и количества клетчатки.

4. Вы испытываете стресс

Стресс может влиять на пищевое поведение, однако реакция организма у всех разная. Некоторые люди в состоянии стресса едят больше, тогда как другие могут есть меньше.

Но, как предупредили ученые, если изменения аппетита сохраняются, становятся выраженными или сопровождаются другими симптомами, не стоит откладывать консультацию с врачом.

На возможные проблемы со здоровьем могут указывать такие сочетания симптомов:

Сильная жажда, частое мочеиспускание и необъяснимая потеря веса. Такие проявления могут быть признаками сахарного диабета.

Голод, сопровождающийся дрожью, потливостью, головокружением или учащенным сердцебиением. Эти симптомы могут возникать при гипогликемии – снижении уровня глюкозы в крови.

Повышенный аппетит, необъяснимая потеря веса, учащенное сердцебиение, потливость и ощущение жара. Подобные проявления могут быть связаны с гипертиреозом – повышенной активностью щитовидной железы.

Другие новости о здоровье

Ранее были названы 9 орехов и семян, в которых магния намного больше, чем в миндале. Сообщалось, что магний помогает регулировать работу нервной системы и мышц, а также контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Также сообщалось, в каких продуктах витамина B12 намного больше, чем в яйцах.

Вас также могут заинтересовать новости: