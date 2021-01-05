По состоянию на утро 5 января 2021 года общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 86 миллионам.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Читайте такжеВ Турции разработали экспресс-тест, обнаруживающий COVID-19 за 10 секундТак, в настоящее время зафиксировано 85689897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Вылечились от коронавируса 48164267 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии скончались 1853725 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (20817188 случаев), Индия (10356844) и Бразилия (7753752).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 353621 умершего от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (196561), на третьем – Индия (149850).
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