Жертвами пандемии стали уже свыше 1,8 миллиона человек.

По состоянию на утро 5 января 2021 года общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 86 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеВ Турции разработали экспресс-тест, обнаруживающий COVID-19 за 10 секундТак, в настоящее время зафиксировано 85689897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 48164267 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии скончались 1853725 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (20817188 случаев), Индия (10356844) и Бразилия (7753752).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 353621 умершего от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (196561), на третьем – Индия (149850).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская