Оказалось, что не так много детей переживают заражение коронавирусом без каких-либо очевидных проявлений.

Головная боль, потеря ощущения вкуса или запаха - это симптомы, которые чаще всего связывают с заражением коронавирусом среди детей. Но теперь ученые установили, что две трети юных пациентов, чей тест на COVID-19 был положительным, на самом деле страдали от симптомов до того, как у них взяли образцы на анализ.

Читайте такжеКоличество случаев коронавируса в мире превысило 56,2 миллионаОб этом пишет Newsweek, добавляя, что в ходе исследования были проанализированы случаи заражения 2,5 тысяч детей до 18 лет. Ученые обнаружили, что самыми распространенными симптомами у пациентов такого возраста были головная боль, потеря обоняния и вкуса. Две трети детей, чьи результаты тестов на коронавирус были положительными, жаловались на симптомы болезни COVID-19, когда у них брали образцы.

Это более высокая пропорция, чем было указано в предыдущем исследовании, которое провела Служба общественного здоровья Канады. Затем исследователи обнаружили симптомы только у 26% случаев заражения детей. Новая же работа установила, что 62% детей страдали от симптомов до того, как им сделали тест. При этом, новое исследование охватывает также детей в возрасте от одного месяца.

Доктор Файнали Макалистер, который выступил одним из авторов нового исследования, сказал Newsweek, что у более чем 40% детей, чей результат теста на COVID-19 был положительным, не было никаких симптомов. Интересно, что большинству детей сделали тесты в период с марта по сентябрь, когда они не ходили в школу.

Читайте такжеЭпидемиологи США рассказали, защищает ли ношение маски при коронавирусеГоловную боль как симптом COVID-19 зафиксировали у 16% зараженных детей. Потеря ощущения запаха и вкуса наблюдалась у 8% таких пациентов, чей тест был положительный. Также у 1% детей с отрицательным тестом тоже жаловались на такой эффект. У 4% инфицированных участников исследования среди симптомов была тошнота.

К сожалению, ученые отметили, что самые частые симптомы COVID-19, такие как кашель, насморк и высокая температура, были одинаково распространены среди детей с положительным и отрицательным результатом теста. Поэтому авторам пришлось признать, что никакие конкретные симптомы не могут быть вестником положительного теста на COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань