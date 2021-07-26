Если данная инициатива будет реализована, компании PMI придется отказаться от собственного бренда сигарет Marlboro, выпускаемого с 1924 года.

Крупнейшая табачная компания в мире Phillip Morris International (PMI) призвала правительство Великобритании запретить продажу горючих сигарет в течение ближайших десяти лет. Как сообщает The Guardian, с таким заявлением выступил исполнительный директор компании Яцек Ольчак.

Таким образом, PMI намерена стимулировать людей переходить на менее вредную альтернативу классическим горючим сигаретам – продукты сниженного риска (Reduced Risk Products - RRP), которые объединяют электронные системы нагрева табака, электронные сигареты, вейпы и снюс (жевательный табак).

Согласно сообщению, Ольчак сказал, что компания "может представить мир без сигарет... и, на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех". По его словам, с сигаретами следует обращаться так же, как и с бензиновыми автомобилями, продажа которых должна быть запрещена с 2030 года.

К слову, в случае, если данная инициатива будет реализована, компании PMI придется отказаться от собственного бренда сигарет Marlboro, выпускаемого с 1924 года.

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Как в Британии стимулируют переход на RRP

Великобритания является прогрессивной страной по использованию электронных средств замещения в качестве метода снижения рисков для здоровья курильщиков.

В основе государственной политики Британии заложен принцип Harm reduction (сокращение вреда), который заключается в определении факторов риска для здоровья людей и замене их менее вредными альтернативами. Вывод о том, что продукты RRP позволяют повысить уровень общественного здоровья, основан на научных исследованиях, согласно которым электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы для электрического нагревания табака) на 95% менее опасны для здоровья людей по сравнению с классическими горючими сигаретами, поскольку исключают процесс горения, во время которого высвобождается около 7 тысяч вредных химических соединений.

В регулировании бездымных продуктов Великобритания использует пропорциональный подход: менее вредные продукты облагаются меньшим налогом и ограничениями по сравнению с классическими сигаретами, и наоборот. Государство поддерживает переход на электронные системы даже путем рекламы в общественных местах.

По данным эксперта в области табачного законодательства, бывшего руководителя ASH UK, директора ведущей британской организации по борьбе с курением Counterfactual Consulting - Клайва Бейтса, стимулируя переход курильщиков на использование продуктов сниженного риска государство получает выгоду в виде улучшения уровня общественного здоровья. Так, благодаря переходу с сигарет на снюс (жевательный табак), в Швеции удалось снизить уровень курения до 5%, тогда как средний показатель по ЕС составляет 24%.

По словам Бейтса, выбор конкретной альтернативы курению зависит от предпочтений пользователя, но эксперт отметил, что при отказе от курения средства электронного нагрева табака демонстрируют эффективность в два раза выше в сравнении с другими методами - никотинзаместительной терапией, пластырями и жвачками.

Тем временем в украинском парламенте лежит на рассмотрении сразу несколько законопроектов, которыми предлагается уравнять регулирование традиционных горючих сигарет и продуктов сниженного риска.

Как прокомментировал данную законодательную инициативу Бейтс, украинские власти могут выбрать неправильный путь, поскольку в результате уравнивания сигарет с продуктами замещения уничтожается конкуренция на табачном рынке, и пользователи лишаются возможности узнать о менее вредной альтернативе классическому курению.

"Опасность заключается в том, что согласно последним законодательным инициативам украинцев фактически лишают возможности бросить курить. В сигаретах содержатся токсичные газы, курильщики вдыхают опасные продукты горения, в то время как альтернативные продукты наносят значительно меньший вред здоровью", - отметил эксперт.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году от онкологических заболеваний в мире умерли 10 миллионов человек. В Украине, согласно данным Государственной службы статистики, - более 77 тысяч. Одним из факторов риска развития онкологии является курение – на него приходится 20% в статистике смертности.

Автор: Григорий Бондарь