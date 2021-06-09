Инициативы украинских властей по ужесточению регулирования никотиносодержащих продуктов являются значительно более жесткими, нежели существующие нормы в ЕС.

Так называемые продукты сниженного риска (Reduced risk products – RRP - девайсы для нагревания табака, электронные сигареты и прочие средства замещения) на 95% менее опасны для здоровья людей по сравнению с классическими горючими сигаретами, поскольку исключают процесс горения, во время которого высвобождается около 7 тысяч вредных химических соединений.

Об этом сообщил эксперт в области табачного законодательства, бывший руководитель ASH UK, директор Counterfactual Consulting - ведущей британской организации по борьбе с курением Клайв Бейтс во время круглого стола в УНИАН, посвященного проблематике законодательных ограничений в области рекламы никотиносодержащих продуктов и алкоголя.

"Все устройства RRP и сигареты – это разные продукты, и их влияние на здоровье – разное. Продукты сниженного риска наносят на 95% меньше вреда организму человека по сравнению с горючими сигаретами", - сказал он.

При этом, эксперт добавил, что в настоящее время украинские законодатели выбрали неправильный путь уравнивания сигарет с продуктами замещения, поскольку в результате уничтожается конкуренция на табачном рынке, и пользователи лишаются возможности узнать о менее вредной альтернативе классическому курению. При этом, инициативы украинских властей по ужесточению регулирования никотиносодержащих продуктов являются значительно более жесткими, нежели существующие нормы в ЕС.

По его словам, необходимо грамотно регулировать рынок инновационных продуктов, применяя подход так называемого пропорционального регулирования (risk proportional regulation), согласно которому самые вредные продукты должны стать наименее доступными, и наоборот. Соответственно, пользователей необходимо информировать о продуктах сниженного риска, используя данные, подтвержденные научными исследованиями.

"Опасность заключается в том, что согласно последним законодательным инициативам украинцев фактически лишают возможности бросить курить. В сигаретах содержатся токсичные газы, курильщики вдыхают опасные продукты горения, в то время как альтернативные продукты наносят значительно меньший вред здоровью", - отметил эксперт.

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Автор: Иван Бойко