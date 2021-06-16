По данным ВОЗ, в 2020 году от онкологических заболеваний умерло 10 миллионов человек, из них в Украине — более 77 000. Одним из факторов риска их развития является курение – на него приходится 20% в статистике смертности. Как в борьбе с распространением онкологических заболеваний могут помочь электронные сигареты, эксперты обсудили на форуме The Parliament Magazine.

В ходе панельной дискуссии шла речь о том, какую роль электронные сигареты играют в общественном здоровье и как страны используют их для снижения рисков от курения.

Клайв Бейтс, директор организации Counterfactual, которая занимается консалтинговой и адвокатской практикой, ориентированной на прагматический подход к устойчивому развитию и общественному здравоохранению, заявил, что при использовании альтернативных продуктов курильщиками государство получит выгоду в виде улучшения уровня общественного здоровья. Например, благодаря переходу с сигарет на снюс (жевательный табак), в Швеции удалось снизить уровень курения до 5%. В то время как средний показатель по ЕС составляет 24%. Выбор конкретной альтернативы зависит от пользователя, но эксперт отметил, что при отказе от курения электронные сигареты демонстрируют эффективность в два раза выше в сравнении с другими методами (никотинзаместительная терапия, пластыри и жвачки).

Прогрессивной страной по использованию электронных сигарет в качестве метода снижения рисков для курильщиков является Великобритания. В основе государственной политики там заложена концепция Harm Reduction (уменьшение вреда), цель которой — определить факторы риска для здоровья и заменить их альтернативами. Подспорьем стали научные исследования, которые указали на то, что при использовании электронных систем доставки никотина (электронных сигарет и систем для электрического нагревания табака) выделяется до 95% меньше вредных веществ в сравнении с дымом сигареты. Майкл Ленди, директор Всемирного альянса вейперов, высказался в отношении данного подхода: «Уменьшение вреда — это возможность дать голос пользователям и это то, что может помочь в борьбе с онкологией».

В регулировании бездымных продуктов Великобритания использует пропорциональный подход: наименее вредные продукты облагаются меньшим налогом и ограничениями по сравнению с традиционными сигаретами, и наоборот. Государство поддерживает переход на электронные системы даже путем рекламы в общественных местах.

А с 2017 года, в рамках национальной ежегодной кампании Stoptober, помогающей британцам бросить курить, электронные сигареты признаются как средство, снижающее риски. И это дало результаты: уровень курения в стране сократился до исторического минимума — 14,7%.

Майкл Ленди отметил также, что наиболее высокий уровень курения наблюдается среди бедных слоев населения. А регулирование альтернативных продуктов, которое приравнивает их к сигаретам, делает первые дороже по стоимости. Это создает сложности для множества курильщиков, которые не могут или не хотят бросать потребление никотина. «Если мы поднимаем стоимость альтернативных продуктов, мы автоматически ставим на них крест»,— заявил эксперт. Учитывая данные факторы, рекомендации ВОЗ должны быть пересмотрены, считает он.

В поддержку электронных сигарет как способа уменьшения вреда выступила Мария Спираки, член Комитета Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и безопасности продуктов питания, а также Специального комитета по борьбе с раком. Эксперт считает, что совершеннолетние курильщики должны быть проинформированы о всех возможных и доступных методах уменьшения вреда. «Мы должны использовать доступные нам инструменты — альтернативные продукты. А жесткие налоги — это не то, что нам поможет. Однако, чтобы предупредить курение электронных сигарет среди молодёжи, необходимо проводить информационные кампании», — прокомментировала Мария Спираки.

Курение — фактор риска развития онкологических заболеваний, и оно негативно отображается на общественном здоровье. Поэтому государства должны анализировать практики других стран и принимать меры, чтобы сократить масштабы всеми доступными методами. А пропорциональное регулирование альтернативных продуктов, имеющих научное обоснование в уменьшении вреда, — это возможность дать курильщикам выбор в пользу снижения рисков для здоровья.

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Автор: Иван Бойко