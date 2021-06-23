В 10 исследованных образцах из Минска нашли характерный набор мутаций.

В Беларуси впервые официально зафиксировали случаи заражения коронавирусным штаммом "дельта", также известным как "индийский" штамм.

Об этом в среду, 23 июня, сообщили в Минздраве страны.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

Всего за последние сутки 22 июня, по официальным данным, в Республике Беларусь зарегистрированы 802 пациента с COVID-19 (сделано 19 176 тестов), выписаны - 805 пациентов.

Читайте такжеШмыгаль поручил открыть центры массовой вакцинации населения от COVID-19 по меньшей мере в каждом районеВсего, с начала пандемии, в Беларуси официально были зарегистрированы 412 353 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 405 045 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны, по информации властей, умерли 3 072 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Более 790 100 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 501 700 - прошли полный курс вакцинации.

"Индийский" штамм "дельта": что известно

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 ("дельта") - был впервые обнаружен в Индии осенью 2020 года. Его полный геном опубликовали в международной базе GISAID 7 октября.

Во второй половине апреля 2021-го "индийский" штамм "дельта" зафиксировали в России.

В июне 2021-го в Индии был обнаружен мутировавший вариант B.1.617.2, известный как вариант AY.1 или "дельта плюс". Он отличается наличием в спайковом белке мутации, способной снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

Сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, циркулирующими в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции с РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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Автор: Катерина Комолова