Больше всего случаев заболевания выявлено в Киеве, меньше всего - в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 835 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 33, медицинских работников - 25.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализированы 419 человек. Летальных случаев зарегистрировано 70. Выздоровели 2 тыс. 292 чекловека.

Вчера в Украине выявили минимум новых случаев коронавируса с начала года, менее 300 случаев, а сегодня на 500 заражений больше.

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С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячу человек. Количество выздоровевших за сутки по-прежнему превышает число заболевших. Такая динамика наблюдается почти два месяца.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Киеве (241), меньше всего - в Ивано-Франковской (7) и Тернопольской (4) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в стране заболели 2 млн 230 тыс. 977 человек. Выздоровел 2 млн 155 тыс. 261 человек. Летальных исходов зарегистрировано 52 тыс. 123.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 48 197 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 26 280, методом ИФА — 8 135. Также сделали 13 782 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,7 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

53 786 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 июня 2021 года. Одну дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированные - 31 260 человек.

В течение суток работали 412 мобильных бригад и 1 064 пункта прививки.

По состоянию на 22 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу – 1 755 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 394 107 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 149 244 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Наталья Ничишина