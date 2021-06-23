За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 835 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 33, медицинских работников - 25.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализированы 419 человек. Летальных случаев зарегистрировано 70. Выздоровели 2 тыс. 292 чекловека.
Вчера в Украине выявили минимум новых случаев коронавируса с начала года, менее 300 случаев, а сегодня на 500 заражений больше.
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С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячу человек. Количество выздоровевших за сутки по-прежнему превышает число заболевших. Такая динамика наблюдается почти два месяца.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Киеве (241), меньше всего - в Ивано-Франковской (7) и Тернопольской (4) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в стране заболели 2 млн 230 тыс. 977 человек. Выздоровел 2 млн 155 тыс. 261 человек. Летальных исходов зарегистрировано 52 тыс. 123.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали 48 197 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 26 280, методом ИФА — 8 135. Также сделали 13 782 экспресс-тесты на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 10,7 миллиона ПЦР-тестирований.
Вакцинация от коронавируса в Украине
53 786 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 июня 2021 года. Одну дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированные - 31 260 человек.
В течение суток работали 412 мобильных бригад и 1 064 пункта прививки.
По состоянию на 22 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу – 1 755 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 394 107 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 149 244 прививок.
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