Это приводит к тому, что страны получат на 100 миллионов доз меньше, чем планировалось до запрета экспорта из Индии. Таким образом во многих странах может не просто сорваться вакцинация, но и сам вирус окрепнет и станет сильнее.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что борьба с COVID-19 может затянуться по всему миру. Причина в том, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.

Как сообщает Reuters ссылаясь на правительство Индии, страна продолжает запрет на поставку вакцин от коронавируса в другие страны из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в самой Индии, где фиксируют все больше случаев COVID-19 и смертности от этой болезни. Запрет может затянуться до октября.

Такая ситуация может затянуть битву с пандемией по всему миру и эксперты в области здравоохранения уже забили тревогу.

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Дело в том, что COVAX, который обеспечивает многие страны бесплатными дозами вакцин от коронавируса, сильно связан с Институтом сыворотки Индии - крупнейшим в мире производителем вакцин. Это приводит к тому, что страны получат на 100 миллионов доз меньше, чем планировалось до запрета экспорта из Индии. Таким образом во многих странах может не просто сорваться вакцинация, но и сам вирус окрепнет и станет сильнее.

Мировые эксперты говорят, что богатые страны с обильными запасами вакцин от COVID-19 должны поделиться, иначе пандемия может затянуться.

"Это серьезная проблема...Текущий подход, основанный на нескольких фармацевтических монополиях и благотворительности через COVAX терпят неудачу, а в результате люди умирают", - сказала менеджер по политике в области здравоохранения благотворительной организации Oxfam Анна Марриотт.

Уилл Холл, менеджер по глобальной политике Всемирного фонда охраны здоровья Wellcome, заявил, что сильная зависимость от COVAX Института сыворотки делает его уязвимым.

"Мы не сможем победить этот вирус, если не будем думать и действовать глобально... Мы все должны быть обеспокоены этим - чем больше вирус продолжает распространяться, тем выше риск его мутаций к стадии, когда наши вакцины и методы лечения больше не работают. Если это произойдет, мы вернемся к исходной точке", - сказал Холл.

Представитель альянса вакцинации ГАВИ, который является одним из руководителей COVAX, заявила, что предприятие прилагает все усилия, чтобы пополнить запасы вакцин.

"Мы пытаемся найти разные способы, чтобы те страны, которые получили первую дозу, могли получить и вторую дозу, и чтобы вакцинация могла продолжаться", - сказала она изданию.

Проблемы с вакцинами от коронавируса

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Автор: Виктория Гордиенко