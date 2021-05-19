Число заболевших коронавирусом в Индии с начала пандемии превышает 25,2 млн человек.

За последние сутки в Индии было зарегистрировано более 267 тыс. случаев заражения коронавирусом. За день от COVID-19 умерли 4529 больных, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум был установлен накануне, 18 мая (4329 смертей).

Об этом сообщается на сайте индийского Минздрава.

Число заболевших коронавирусом в Индии с начала пандемии превышает 25,2 млн человек, умерших — 283 тыс. Прививку от COVID-19 за последние 24 часа сделали 1,3 млн человек, общее число вакцинировавшихся — 185,8 млн.

По числу зараженных вирусом Индия удерживает второе место в мире. На первом США (более 32,9 млн человек), третья — Бразилия (свыше 15,7 млн человек).

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Осложнение ситуации с коронавирусом в Индии

Ситуация с COVID-19 обострилась в Индии в апреле. Несколько стран направили ей гуманитарную помощь, передает kommersant.

В стране одобрено использование вакцины от коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также от Biotech.

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Автор: Ирина Погорелая