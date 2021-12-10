От вакцинации освобождены лица, которые будут иметь справку о выздоровлении от коронавирусной болезни, а также те, кто имеет противопоказания.

Медицинских работников в Германии на законодательном уровне обязали вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, прививку должны сделать работники домов престарелых.

Об этом пишет Spiegel Online.

Соответствующее решение поддержал 571 депутат Бундестага, 80 были против, а 38 воздержались.

Читайте такжеМинистр здравоохранения Британии назвал обязательную вакцинацию неэтичнойДокумент предусматривает, что до 15 марта 2022 года вакцинированными должны быть все работники больниц, домов для престарелых, врачебных кабинетов. Документ также расширяет список лиц, которым необходимо вакцинироваться от COVID-19. В него попали фармацевты, ветеринары и стоматологи.

В то же время от вакцинации освобождены лица, которые будут иметь справку о выздоровлении от коронавирусной болезни, а также те, кто имеет противопоказания.

"Нельзя терять время. У федерального правительства много планов, но цель номер один, наша главная цель – защитить население во время санитарного кризиса", – заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Как сообщал УНИАН, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса - это " крайняя мера".

Обязательная вакцинация от коронавируса

Тем временем в Британии медработникам, людям старше 50-ти лет и другим группам риска официально рекомендовали сделать третью дозу прививки, поскольку это поможет выработать лучший иммунитет перед зимним сезоном. Единственное предостережение-подождать хотя бы полгода после второй дозы. Третью, так называемую бустерную дозу уже месяц колют в Израиле и планируют в многих других странах. Между тем Всемирная организация здравоохранения попросила страны отказаться от третьих доз до конца этого года.

В США федеральных служащих обязали вакцинироваться от коронавируса до 22 ноября. В указаниях для федеральных учреждений, которые были опубликованы на федеральном сайте, администрация заявила, что все ведомства должны действовать оперативно, чтобы их сотрудники были полностью вакцинированы как можно скорее и не позднее 22 ноября".

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Автор: Марта Гичко