Новый закон требует наличия "санитарных пропусков" для входа во все рестораны, поезда, самолеты и некоторые другие общественные места.

Парламент Франции одобрил закон, вводящий специальные санитарные пропуски для поездок внутри страны и посещения ресторанов, а также обязательную вакцинацию всех медицинских работников.

Обе меры вызвали протесты и политическую напряженность, передает AP.

Президент Эммануэль Макрон и правительство утверждают, что усиление мер необходимо для защиты уязвимых групп населения и больниц по мере возобновления распространения инфекции, а также во избежание новых ограничений.

Закон требует, чтобы все работники сектора здравоохранения сделали хотя бы одну прививку против COVID-19 до 15 сентября, в противном случае они могут быть отстранены.

Читайте такжеФранция открыла границы для украинцев: какие правила въездаТакже закон требует наличия "санитарных пропусков" для входа во все рестораны, поезда, самолеты и некоторые другие общественные места. Сначала его будут требовать только у взрослых, однако начиная с 30 сентября - у всех лиц старше 12 лет.

Чтобы получить такой пропуск, человек должен иметь доказательства того, что он полностью вакцинирован, получил негативный тест на коронавирус или недавно выздоровел. Принимаются как бумажные, так и цифровые документы.

В законе также говорится, что в постановлении правительства будет подробнее изложено, как поступать с документами о вакцинации из других стран.

Законопроект был обнародован шесть дней назад, и члены парламента заседали все выходные и ночью с воскресенья на понедельник, чтобы прийти к компромиссной версии, одобренной Сенатом в воскресенье вечером и Национальным собранием после полуночи. Ограничения могут продлиться до 15 ноября, в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

Протесты во Франции

Около 160 тыс. человек уже протестовали во Франции в субботу, 24 июля, выступая против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медиков. Многие участники демонстраций выкрикивали слова о свободе и говорили, что правительство не должно указывать им, что делать.

Среди организаторов протестов были ультраправые политики и участники движения "желтых жилетов", выражающие недовольство правительством Эммануэля Макрона.

Президент Макрон в свою очередь призвал к национальному единству и хотя отметил, что протестующие "могут свободно выражать свое мнение спокойно и уважительно", по его словам, демонстрации не заставят коронавирус уйти.

Он также раскритиковал тех, кто выступает против прививок и пытается манипулировать волей населения, чтобы заставить отказаться от вакцинации.

Коронавирус во Франции

На сегодняшний день во Франции ежедневно регистрируется около 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по сравнению с несколькими тысячами в начале июля.

Всего с начала пандемии в стране погибли более 111 тыс. инфицированных.

Автор: Катерина Комолова