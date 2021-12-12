Канцлер не исключает, что локдаун в Германии скоро будет введен.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц отмечает, что в борьбе с пандемией COVID-19 не должно быть красных линий. Он призвал к большей гибкости в борьбе с пандемией, не исключил рождественского локдауна в стране и отметил, что в немецком обществе нет раскола из-за вакцинации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Эта пандемия нам хорошо показала, что не должно быть никаких красных линий. Мы всегда должны быть готовыми к переосмыслению, если этого потребуют обстоятельства", – заявил глава правительства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 декабря. При этом, по его словам, надо действовать быстро и решительно.

В частности, Шольц не стал категорически отвергать возможность введения в стране локдауна на рождественские и новогодние праздники.

"Только что федеральное и земельные правительства приняли очень жесткие меры. Мы ежедневно будем проверять, как они выполняются, а также достаточно ли этого", – сказал он.

Глава правительства, который является сторонником обязательной вакцинации от COVID-19, уверен, что в немецком обществе нет раскола на сторонников и противников вакцинации.

"Подавляющее большинство граждан привились. Многие стремятся сделать это в ближайшее время, потому что они одолели свои сомнения", – считает Шольц.

При этом он подчеркнул, что наличие разных мнений не означает раскола, отметив, что он также является канцлером непривитых сограждан.

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Как сообщает DW, средний показатель инфицирования SARS-CoV-2 в Германии опустился ниже уровня 400 случаев за неделю из расчета на 100 тысяч населения.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), по состоянию на воскресенье, 12 декабря, он составил в среднем в ФРГ 390,9 случая. Днем ранее показатель равнялся 402,9, неделю назад – 439,2 случая, месяцем ранее – 263,7. Снижение наблюдается с конца ноября. Своего пикового значения этот показатель достигал 29 ноября, составив 452,4 случая.

Органы здравоохранения Германии за последние сутки зарегистрировали 32 тыс. 646 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Всего, с начала пандемии, в Германии зафиксировано 6 млн 509 тыс. 863 случаев заболевания.

Всего с подтвержденным COVID-19 в Германии с начала пандемии умерли 105 тыс. 638 человек. За последние сутки RKI получил информацию о 132 смертях.

Ранее стало известно, что медицинских работников в Германии на законодательном уровне обязали вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, прививку должны сделать работники домов престарелых.

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Автор: Татьяна Герасименко