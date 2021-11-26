Эвакуационный самолет Воздушных сил A310 MedEvac будет перевозить тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше.

В Германии уже третий день подряд заболеваемость коронавирусом бьет новые рекорды. Поэтому с 26 ноября в стране для перевозки тяжелых больных будут привлекать военную авиацию.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на Tagesspiegel, эвакуационный самолет Воздушных сил A310 MedEvac будет перевозить тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше. Он оснащен полноценным реанимационным оборудованием.

Известно, что в 14 часов самолет приземлился в баварском Меммингене и повезет первых больных в Мюнстер, что в западной части страны. Вероятно, могут привлечь даже 2 самолета.

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Отметим, Германия еще во время первой волны COVID-19 подготовила план перевозки тяжелобольных, чтобы не допускать критической перегрузки больниц. Согласно ему, для пациента сначала ищут место в соседних федеральных землях, отнесенных к этому "кластеру". Если же такой возможности нет, тогда рассматривают перевозки уже в пределах всей страны.

Ситуация с коронавирусом в Германии: что известно

За минувшие сутки в стране выявили более 76 тысяч новых больных коронавирусом. Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже максимальный - 438,2.

Недавно Германия пересекла линию в более чем 100 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии.

Сейчас она на 5 месте по смертности в Европе после России, Британии, Италии и Франции.

В стране самый низкий уровень вакцинации в ЕС. Многие люди покупают поддельные COVID-сертификаты. Всего Германия открыла более 3000 расследований о продаже поддельных документов.

Ранее в Германии уже объявили об усилении карантина, запрещая доступ невакцинированных к определенным местам, а известные немецкие рождественские ярмарки в нескольких федеральных землях, включая Баварию и Саксонию, в этом году отменили.

Автор: Виктория Гордиенко