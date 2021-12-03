В школах вводится общее требование носить защитные маски.

В Германии из-за роста случаев COVID-19 вводятся ограничения для непривитых от коронавируса.

Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

Так в магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут впускать только привитых и переболевших на COVID-19. Запрещен невакцинированным гражданам также и вход в кафе и рестораны, кинотеатры, театры и другие учреждения досуга.

Эти правила уже действуют в некоторых землях, однако теперь они вводятся на всей территории Германии.

В школах вводится общее требование носить защитные маски. В районах, где семидневный показатель зараженности превышает 350 на 100 тысяч населения, будут закрыты клубы и дискотеки, а в частных встречах или праздниках могут участвовать не более 50 человек в закрытых помещениях и 200 - на открытом воздухе.

Если на частных встречах присутствуют не вакцинированные и не переболевшие COVID-19 лица, то в них могут принимать участие, кроме хозяев помещения, не больше двух человек из другого домохозяйства (дети 14 лет и младше не считаются).

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Также с целью сдерживания пандемии коронавируса будет существенно ограничено количество участников спортивных, культурных и других масштабных мероприятий, проводимых на межрегиональном уровне. При их проведении в закрытом помещении может быть заполнено не более 30-50 процентов мест, а количество зрителей не должно превышать 5000 человек. На уличных мероприятиях количество посетителей ограничено 15 тысячами.

Кроме того, в этом году, как и в прошлом году, запрещается продавать и зажигать новогодние фейерверки, а также проводить вечеринки на Новый год.

Как сообщал УНИАН, Австрия и Германия намерены сделать прививку от COVID обязательной.

Автор: Светлана Закелова