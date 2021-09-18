Ранее в правительстве США заявляли о возможности применения третьей дозы прививки уже начиная с 20 сентября.

Группа советников Администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) вынесла рекомендацию проводить дополнительные, третьи, прививки вакциной Pfizer от COVID-19 лицам старше 65 лет и тем, кто имеет высокий риск тяжелого течения болезни.

Также бустерная прививка показана тем, кто имеет высокий риск инфицироваться COVID-19 на работе, например, медикам.

Центры США по контролю над заболеваниями проведут заседание на следующей неделе, чтобы определить, каким именно категориям американцев будут предлагать прививки третьей дозой вакцины.

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Эксперты FDA не рекомендовали дополнительную вакцинацию для широкой общественности, из-за нехватки свидетельств о том, что риск тяжелого течения заболевания возрастает со временем, после вакцинации двумя дозами, а польза от дополнительной вакцинации молодых и взрослых превышает риски.

FDA рассматривает просьбу компании Pfizer предложить третью дозу вакцины, которая, как считает производитель препарата, необходима, так как ее эффективность снижается через шесть-восемь месяцев после второй дозы. Компания Pfizer подала в FDA предварительное исследование, согласно которому третья доза вакцины, введенная более чем 300 людям, повысила уровень иммунитета в три-пять раз, чем после предыдущих прививок.

Полезна ли вакцинация третьей дозой

На этой неделе Мэрион Грубер, директор Службы исследования вакцин Администрации США по контролю над продуктами питания и заместитель директора этой службы Фил Краузе выступили соавторами экспертного заключения опубликованного в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Они указали, что прививки зарегистрированными в США вакцинами эффективно предотвращают тяжелое течении болезни, даже когда эффективность вакцины от легкого течения болезни уменьшается.

"Доказательства, по - видимому, не указывают на потребность усилителя (booster) среди широкой общественности, где остается высокой эффективность против тяжелого течения болезни", - написали ученые.

Они отметили, что вакцина эффективно защищает от "Дельта"-штамма, хотя эта защита и меньше, чем для предыдущих штаммов. Прививка дополнительной дозой может понадобиться, если пандемическая ситуация ухудшится, или возникнет новый штамм. Также медики отметили, что третью дозу вакцины может быть целесообразно использовать для людей с ослабленным иммунитетом или для тех, у кого иммунная реакция на первые вакцинации не была выраженной, передает Голос Америки.

Вакцинация третьей дозой в США

Ранее в правительстве США заявляли о возможности применения третьей дозы прививки уже начиная с 20 сентября, для усиления защиты от коронавируса.

В августе директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус призвал к введению двухмесячного моратория на бустерные дозы против COVID-19, поскольку, как заявил чиновник, многие бедные страны до сих пор не имеют достаточного количества доз для начальной вакцинации своего населения.

В Белом доме назвали призыв ВОЗ "неверным выбором". США могут и предоставлять вакцины другим странам, и заботиться о защите собственных граждан, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, представляя стратегию президента США Джо Байдена по сдерживанию эпидемии.

Автор: Ирина Погорелая