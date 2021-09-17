В случае когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech, и наоборот.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - говорится в сообщении.
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Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.
Отмечается, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным.
Как писал УНИАН, ранее исследователи из Южной Кореи выяснили, что при комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer можно достичь высокого уровня антител в организме. При этом сначала надо пройти иммунизацию препаратом AstraZeneca, а затем - Pfizer.