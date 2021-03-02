При этом, ежедневный прирост заражений пока не достиг худших показателей осенней волны.

В Чехии состоянию на 1 марта в больницах в тяжелом состоянии находились 1568 больных коронавирусом, что стало новым максимумом за все время эпидемии.

Читайте такжеПравительство Чехии хочет обязать крупные компании тестировать на COVID-19 работниковКак пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Также установило рекорд общее число госпитализированных с коронавирусом - 7717.

При этом, ежедневный прирост заражений пока не достиг худших показателей осенней волны. Недавно Чехия впервые за почти два месяца зарегистрировала более 15 тыс. больных за сутки. Накануне обнаружили 12 150 новых случаев - более чем на 700 больше, чем неделю назад. Доля положительных тестов среди всех сделанных превысила 33%.

Вакцину от коронавируса в стране получили уже 674 тыс. граждан, около 243 тыс. получили уже по две дозы.

Население страны составляет около 10,7 млн человек.

Коронавирус в Чехии

Для противодействия эпидемии с 1 марта в Чехии закрыты детские сады и школы. Из магазинов работают только те, которые продают товары первой необходимости.

Для контроля соблюдения ограничений на передвижение привлекли более 30 тыс. правоохранителей.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас в Чехии - худшая в ЕС и странах Европейской экономической зоны ситуация с коронавирусом. Это единственная страна, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 1000 случаев на 100 тыс. населения. На втором месте по количеству случаев - Эстония, на третьем - соседняя с Чехией Словакия.

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Автор: УНИАН