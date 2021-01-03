Отмечается, что детям до 15 лет вакцинация не проводится.

В Чехии с 15 января будет запущена система резервирования вакцинации для пожилых людей старше 80 лет, а с 1 февраля система будет доступна для всех граждан.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

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По словам Бабиша, пожилые люди старше 80 лет смогут записаться на прием лично, через своего терапевта или по специальному телефону, где вместе с ними будет заполнена заявка.

Остальные граждане смогут сделать записаться на вакцинацию с февраля, указав конкретные данные о своем возрасте, состоянии здоровья и роде занятий. Затем система определит дату вакцинации.

По словам премьер-министра, точность данных будет проверена во избежание неправомерного использования. Детям до 15 лет вакцинация не проводится.

По словам Бабиша, здоровый человек 66 лет получит вакцину позже, чем, например, 65-летний человек с повышенным артериальным давлением, ожирением или серьезным заболеванием легких.

Бабиш, который был вакцинирован первым в Чехии, заявил, что у него тогда ненадолго повысилась температура. Он сказал, что у него не было других побочных эффектов.

У него нет информации о том, что президент Милош Земан уже вакцинирован. По его словам, глава государства ждет, когда появится вакцина, которая будет вводиться в разовой дозе.

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Автор: УНИАН