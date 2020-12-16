Расходы на тестирование покрывают медицинские страховые компании.

В Чехии началась кампания массового тестирования граждан на антиген коронавируса.

Об этом сообщает IDNES.

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Желающие смогут получить результаты за 20 минут после сдачи теста. Министерство здравоохранения предусмотрели возможность бронирования даты забора в пункте выдачи, что поможет избежать очередей и распространения вируса.

Отрицательный результат теста, конечно, свидетельствует об отсутствии COVID-19 в момент забора.

Расходы на тестирование покрывают медицинские страховые компании.

На сегодня в стране проведено более 350 тысяч тестов на антигены, которыми выявлено 10 тысяч «положительных» людей.

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Автор: УНИАН