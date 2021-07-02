Новый штамм коронавируса "Дельта" опасен и продолжает развиваться.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что новый опасный штамм коронавирус "Дельта" был обнаружен уже в 98 странах мира.

Об этом сообщается на сайте ООН.

"Штамм "Дельта" был обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется", - сказал Гебрейесус.

По его словам, новый штамм коронавируса "Дельта" опасен и продолжает развиваться, видоизменяться. Именно поэтому это требует "постоянной оценки и тщательной корректировки мер общественного здравоохранения".

Штамм коронавируса "Дельта"

Один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса «Дельта» уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и привести к более тяжелым последствия, чем в западных странах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора