Ученые-разработчики BioNTech отметили, что вакцинация обеспечивает защиту на нескольких уровнях.

Основатели компании BioNTech заверили, что вакцина обеспечивает высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон", особенно после бустерной прививки.

Также в компании заявили, что не нужно паниковать из-за этого нового COVID-штамма, сообщает ТСН со ссылкой на телеканал Т24.

"Не стоит бояться нового штамма Omicron. Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Мы знаем, что вакцина оказывает меньшее действие на этот штамм, но защищает от тяжелого течения болезни", – сказал руководитель компании BioNTech Угур Шахин.

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Ученые-разработчики BioNTech отметили, что вакцинация обеспечивает защиту на нескольких уровнях: первый уровень – это антитела, а второй – иммунные клетки.

"Мы уверены, что после третьей дозы вакцины защита достаточно высока", – сказал ученый.

Сразу после появления нового штамма коронавируса несколько крупных фармацевтических производителей заявили, что готовятся обновить свои вакцины от коронавируса из- за появления нового штамма "Омикрон".

Новый штамм коронавируса "Омикрон" – что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 602 019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая