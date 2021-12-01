Директор концертной площадки заверил, что во время мероприятия все работники соблюдали правила.

Управление здравоохранения Дании заявило, что у человека, посетившего концерт с двухтысячной публикой, обнаружили штамм "Омикрон". За это всех зрителей протестуют на COVID-19.

Об этом сообщает The National News.

Концерт состоялся в северном городе Ольборг в минувшую субботу. Зал вместил 1600 зрителей. У всех посетителей перед входом требовали "ковид-пропуска", удостоверяющие прохождение вакцинации от коронавируса, или отрицательный тест.

Читайте такжеВ мире подсчитывают первые убытки от нового штамма коронавируса "Омикрон"Директор концертной площадки заверил, что во время мероприятия все работники соблюдали правила.

"Мы строго следуем инструкциям. В связи с этим никто не зашел в заведение без "ковидного пропуска", - отметил он.

В то же время местные СМИ добавляют, что в соседнем зале состоялось еще одно мероприятие, на котором присутствовали около 400 человек.

Около 2 тысяч человек, посетивших в субботу эти два мероприятия обязали пройти ПЦР-тестирование.

Штамм коронавируса "Омикрон" - что о нем известно

Штамм "Омикрон" имеет научное название B. 1.1.529. в спайк-белке штамма обнаружено 32 новые мутации. Тяжесть заболевания, вызванного "Омикроном", пока не установлена. Заболевание также может протекать бессимптомно.

Пока штамм зафиксирован в ЮАР и в Европе, и часто встречается у молодых людей. Имеющиеся ПЦР-тесты эффективно распознают "Омикрон". Есть основания предполагать, что он может распространяться быстрее "Дельты", в том числе среди вакцинированных.

Симптомы штамма "Омикрон"

Точные симптомы штамма "Омикрон" пока мало изучены, но уже можно определить основные признаки:

сильная усталость;

высокая температура;

учащенное сердцебиение;

ломота в теле.

По утверждениям Министерства здравоохранения ЮАР, новый штамм переносится достаточно легко. При этом для него не характерны потеря вкуса и запаха.

Напомним, впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

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Автор: Марта Гичко