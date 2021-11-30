В Большой семерке поделились, что важно для успешной борьбы с "Омикроном".

Министры здравоохранения Большой семерки (G7) в понедельник, 29 ноября, экстренно встретились в онлайн-формате из-за распространения нового штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон" и назвали стратегически важную задачу.

Чиновники считают, что для успешной борьбы с новым вариантом вируса, в первую очередь, необходимо достаточное количество вакцин, говорится в совместном заявлении государств G7, обнародованном после мероприятия.

Министры отметили, что задача стратегической важности – сделать так, чтобы вакцины были доступны людям. В частности, в Большой семерке полагают, что нужно быстрее бесплатно передавать препараты странам, которые в них нуждаются.

Читайте такжеВ ВОЗ призывают не закрывать границы из-за нового штамма коронавируса (видео)Напомним, в марте 2020 года началась пандемия COVID-19. Позже выяснилось, что коронавирус мутирует.

В частности, осенью 2020-го обнаружен индийский вариант вируса – "Дельта", он считается более заразным, чем предыдущие выявленные мутации. Этот штамм распространился по миру и зафиксирован в Украине.

Новый штамм COVID-19, который назвали "Омикрон", впервые обнаружен в начале ноября текущего года, его "родиной" считают Ботсвану.

Новый штамм коронавируса уже нашли в ряде стран мира, в том числе в Британии, Канаде, Австрии, Германии, а также в Израиле.

Из-за штамма "Омикрон" Британия инициировала экстренное совещание министров здравоохранения стран G7.

В G7 входят Британия, США, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония.

Автор: Екатерина Присяжнюк