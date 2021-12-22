Среди таких причин - стресс и тревожность, которые способны спровоцировать неуправляемый повышенный аппетит.

Многие считают, что они придерживаются достаточно здорового образа жизни, не имеют очевидно вредных привычек, физически активны. Но при этом у них может происходить набор веса – по незаметным, на первый взгляд, причинам.

Британский эксперт в области похудения и диет, врач Майкл Мосли объяснил, что может скрываться за такой прибавкой в массе тела, пишет medikforum.

По его словам, следует обратить внимание на величину порций. Распространенная проблема – неспособность замечать, что пища употребляется в большом количестве. Например, говорит доктор Мосли, люди часто злоупотребляют количеством хлопьев, сухих перекусов, готовых соусов – всем тем, что может выглядеть как здоровая еда.

Например, соусы и напитки являются источником "жидких" калорий, которые особенно быстро усваиваются организмом и откладываются в жировые запасы. Кофе со сливками, различными подсластителями. Алкоголь, фруктовые соки, кетчуп и так далее – все это зачастую не считается "нормальной едой", однако является углеводным и калорийным.

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Второй причиной могут быть регулярные перекусы. Доктор Мосли обратил внимание на то, что питанию современного человека свойственны короткие перерывы между приемами пищи, хотя еще несколько лет назад большинство взрослых нормально выдерживали интервалы в четыре-пять часов. В связи с этим врач уточнил, что два перекуса в день могут давать дополнительные 400 килокалорий.

"Сейчас мы едим на 20% больше нездоровой пищи, чем в 1980 году, и это тесно связано с ростом показателей ожирения во всем мире", - отметил эксперт.

Недосып является еще одной причиной незаметно происходящего набора веса. Мосли апеллирует к результатам исследования ученых из Королевского колледжа Лондона. Согласно этим данным, "те, кто недосыпает, потребляют в среднем дополнительно 385 килокалорий ежедневно – в сумме за неделю получается свыше 2600 килокалорий".

Психоэмоциональное напряжение человека также может специфическим образом влиять на колебания уровня сахара в крови – этому способствуют гормоны стресса, выделяемые организмом (адреналин, кортизол). Как результат, может возникать неуправляемый повышенный аппетит, развивается импульсивное переедание, усиливается тяга к калорийным, углеводным продуктам.

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