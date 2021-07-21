В странах Восточной Европы доля людей с избыточным весом выше, чем в странах Западной Европы.

53% взрослого населения ЕС имеют избыточный вес, а 17% страдают от ожирения. Для анализа использовался индекс массы тела, который учитывает соотношение веса и роста.

Данные Европейского статистического агентства (Eurostat) показывают, что 45% взрослого населения имеют нормальный вес, а 3% – недостаточный.

Статистика показывает, что в странах Восточной Европы доля людей с избыточным весом выше, чем в странах Западной Европы.

Наибольшая доля в Хорватии и Мальте – 65%, наименьшая – в Италии (46%) и Франции (47%).

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В возрастной группе от 18 до 24 лет была зафиксирована самая низкая доля населения с избыточным весом в ЕС в 2019 году (25% имеют избыточный вес, 6% – ожирение), а в возрастной группе от 65 до 74 лет – самая высокая (66% и 22% соответственно).

В ЕС также существуют значительные различия в отношении доли взрослых с избыточным весом или ожирением с точки зрения пола и социально-экономического положения.

В целом, во всех странах ЕС мужчины чаще страдают избыточным весом. В 2019 году самая высокая доля мужчин и женщин с ожирением была зафиксирована на Мальте.

В 2019 среди населения в возрасте 18 лет и старше самая низкая доля женщин с ожирением наблюдалась в Италии (10,7%), Румынии (10,8%), Болгарии (11,9%) и на Кипре (14,1%). Среди мужчин этот показатель был самым низким в Румынии (11,1%), Италии (12,9%), Нидерландах (13,2%) и Франции (14,3%).

Самый высокий процент женщин, страдающих ожирением, был зарегистрирован в Эстонии (23,6%), Латвии (25,7%), Ирландии (26,0%) и Мальте (26,7%), а среди мужчин с ожирением самый высокий процент был обнаружен в Хорватии (23,7%), Ирландии (25,7%), Венгрии (25,8%) и на Мальте (30,6%).

Отметим, ожирение – серьезная проблема общественного здравоохранения, поскольку оно значительно увеличивает риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, гипертония, ишемическая болезнь сердца и некоторые виды рака. Для определенных людей ожирение может быть связано с широким спектром психологических проблем. Для общества в целом это связано со значительными прямыми и косвенными затратами, которые создают значительную нагрузку на здравоохранение и социальные ресурсы.

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Автор: Виктория Гордиенко