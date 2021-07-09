Регуляторы отметили, что американцы, которые были полностью привиты, на данный момент не нуждаются в бустерных дозах.

Медицинские регуляторы США не видят необходимости в вакцинации людей дополнительными дозами препарата от коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Американцы, которые были полностью привиты, на данный момент не нуждаются в бустерных дозах. Мы готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует их необходимость», - говорится в заявлении.

Оба регулятора подтвердили, что участвуют в исследованиях, в том числе в лабораторных и клинических испытаниях, а также работают над тем, чтобы выяснить, нужна ли полностью привитым пациентам бустерная доза.

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Перед этим американская компания Pfizer совместно с немецкой фармацевтической компанией BioNTech выпустили заявление, в котором говорится о намерении запросить у регуляторов США и ЕС разрешение на применение третьей дозы вакцины. Как объяснили ученые, третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. По данным разработчиков, бустерный вариант вакцины будет нацелен на защиту организма в том числе от дельта-штамма коронавируса, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая