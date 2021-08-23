Речь идет о вакцине AstraZeneca.

Болгария передаст Украине 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел Болгарии.

В ходе саммита "Крымской платформы" министр иностранных дел Светлан Стоев встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дружеские отношения между странами и возможности их углубления.

Стоев подчеркнул, что для Болгарии 200-тысячная община в Украине является мостом дружбы между двумя странами.

Читайте такжеВ Британии одобрили препарат Ronapreve для лечения коронавирусаОн выразил благодарность за сохранение в 2020 году Болградского района Одесской области как независимой территориальной единицы с административным центром Болград.

"В знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca", - говорится в сообщении.

"Крымская платформа"

Как сообщал УНИАН, саммит "Крымской платформы по деоккупации полуострова" состоялся 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие 46 делегаций из разных стран.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, саммит наконец вернул Крым в международную повестку дня.

Автор: Людмила Жерновская