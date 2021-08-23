Болгария передаст Украине 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел Болгарии.
В ходе саммита "Крымской платформы" министр иностранных дел Светлан Стоев встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дружеские отношения между странами и возможности их углубления.
Стоев подчеркнул, что для Болгарии 200-тысячная община в Украине является мостом дружбы между двумя странами.
Читайте такжеВ Британии одобрили препарат Ronapreve для лечения коронавирусаОн выразил благодарность за сохранение в 2020 году Болградского района Одесской области как независимой территориальной единицы с административным центром Болград.
"В знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca", - говорится в сообщении.
"Крымская платформа"
Как сообщал УНИАН, саммит "Крымской платформы по деоккупации полуострова" состоялся 23 августа в Киеве.
В нем приняли участие 46 делегаций из разных стран.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, саммит наконец вернул Крым в международную повестку дня.