В Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию. Процедура доступна неизлечимо больным, которые захотят уйти из жизни.
Как сообщает BBC, парламент страны легализовал эвтаназию в декабре после того, как конституционный суд решил, что полный запрет "нарушает право людей на волеизъявление".
Просить власти помочь в добровольном уходе из жизни смогут смертельно больные люди, а также те, кто страдает заболеваниями, причиняющими непоправимый серьезный вред здоровью. Им нужно будет предоставить подтверждение диагноза и доказать способность самостоятельно принимать решения.
Читайте такжеВ Германии Конституционный суд разрешил эвтаназиюКаждый случай эвтаназии должен рассматриваться независимо двумя врачами. Один из них обязательно должен быть специалистом в области паллиативной помощи.
После врачебного одобрения пациенты получат 12 недель (или 2 недели, если они смертельно больны), чтобы обдумать свое решение в последний раз. Затем они смогут сделать официальное заявление юристам или нотариусам и приобрести специальное средство в специальных аптеках, названия которых будут известны только этим юристам и нотариусам.
Делать эвтаназию несовершеннолетним и людям с психическими заболеваниями запрещено.
Как сообщал УНИАН, ранее в Швейцарии признали законной эвтаназию в капсуле для самоубийств.
А в марте 2021 года эвтаназию легализовали в Испании.