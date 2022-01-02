Просить о помощи в уходе из жизни смогут смертельно больные, а также те, кто страдает заболеваниями, причиняющими непоправимый серьезный вред здоровью.

В Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию. Процедура доступна неизлечимо больным, которые захотят уйти из жизни.

Как сообщает BBC, парламент страны легализовал эвтаназию в декабре после того, как конституционный суд решил, что полный запрет "нарушает право людей на волеизъявление".

Просить власти помочь в добровольном уходе из жизни смогут смертельно больные люди, а также те, кто страдает заболеваниями, причиняющими непоправимый серьезный вред здоровью. Им нужно будет предоставить подтверждение диагноза и доказать способность самостоятельно принимать решения.

Читайте такжеВ Германии Конституционный суд разрешил эвтаназиюКаждый случай эвтаназии должен рассматриваться независимо двумя врачами. Один из них обязательно должен быть специалистом в области паллиативной помощи.

После врачебного одобрения пациенты получат 12 недель (или 2 недели, если они смертельно больны), чтобы обдумать свое решение в последний раз. Затем они смогут сделать официальное заявление юристам или нотариусам и приобрести специальное средство в специальных аптеках, названия которых будут известны только этим юристам и нотариусам.

Делать эвтаназию несовершеннолетним и людям с психическими заболеваниями запрещено.

Как сообщал УНИАН, ранее в Швейцарии признали законной эвтаназию в капсуле для самоубийств.

А в марте 2021 года эвтаназию легализовали в Испании.

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