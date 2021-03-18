Закон вступит в силу в течение трех месяцев.

В Испании 18 марта легализовали эвтаназию.

Читайте такжеОпубликованы лучшие снимки конкурса World Photography AwardsОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Конгресс депутатов, 202 голосами "за", 141 "против" и двумя "воздержались", одобрил соответствующий закон.

Он вступит в силу в течение трех месяцев.

Чтобы просить об эвтаназии, человек должен "страдать тяжелой и неизлечимой болезнью или серьезным, хроническим и недееспособным состоянием", что приводит к "невыносимым страданиям".

Закон регулирует как саму эвтаназию - "непосредственное введение вещества пациенту компетентным медицинским работником", так и то, что называют самоубийством с медицинской помощью - "рецепт или предоставление медработником пациенту вещества, чтобы он мог самостоятельно вводить его, чтобы вызвать собственную смерть".

Испания станет четвертой страной в Европе, которая разрешила проведение эвтаназии. Ее уже легализовали в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

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Автор: Людмила Жерновская