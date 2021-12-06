Капсула для суицида Sarco прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Разработчики надеются, что устройство начнут использовать уже в следующем году.

Капсула для суицида Sarco прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Вскоре ее начнут использовать по назначению.

Об этом пишет издание Swissinfo.

Капсулу Sarco создали на 3D-принтере. Она предназначена для использования при добровольной эвтаназии.

Услугами ассистированного самоубийства в 2020 году воспользовались около 1300 швейцарцев. Пациентам, согласившимся на эвтаназию, вводят раствор пентобарбитала натрия.

Читайте такжеСуд Бельгии оправдал трех врачей, которых обвиняли в эвтаназии психически больной женщиныПосле приема препарата человек засыпает в течение двух-пяти минут, затем впадает в глубокую кому, вскоре наступает смерть. Sarco предлагает другой подход к добровольному отходу от жизни без использования контролируемых веществ.

Разработчики капсулы смерти отмечают, что человек сам может активизировать процесс собственной смерти. Аппарат достаточно мобильный, поэтому его могут доставить в любое помещение.

Человек добровольно ложится внутрь удобной капсулы. Ему задают ряд психологических вопросов, а затем пациент самостоятельно нажимает кнопку и активирует действие устройства.

После этого внутреннее пространство капсулы заполняется азотом, а концентрация кислорода быстро снижается с 21 до 1%.

В таких условиях человек чувствует себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Все это займет около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть, недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья.

Регулятор Швейцарии провел юридическую экспертизу и узаконил использование этой капсулы.

Сейчас существует два прототипа Sarco, а третий создают в Нидерландах. Третий аппарат будет готов к использованию в Швейцарии в 2022 году.

Первая капсула Sarco стала экспонатом музея похоронной культуры в немецком Касселе. Разработчики говорят, что вторая Sarco получила неэстетичный вид, поэтому ее до сих пор не показывают публике.

"Наша цель - разработать систему искусственного интеллекта определения умственных способностей человека. Конечно, мы столкнулись с волной скепсиса, особенно со стороны психиатров. Но наша изначальная концепция заключается именно в том, что человек должен пройти онлайн-тест и получить код для доступа к Sarco", — отметил разработчик Филипп Ничке.

Эвтаназия: что стоит знать

Автор: Марта Гичко