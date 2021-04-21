Нижняя палата парламента Чили одобрила законопроект, разрешающий эвтаназию.
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Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на lefigaro, известно, законопроект, разрешающий эвтаназию, был внесен в парламент еще семь лет назад. Он предоставляет пациентам с тяжелыми болезнями самим решать, как они закончат свою жизнь.
"На это право могут ссылаться только люди в возрасте 18 лет и старше, страдающие неизлечимым, необратимым и прогрессирующим заболеванием, без возможности ответа на лечебные процедуры и ограниченной продолжительностью жизни", - говорится в законопроекте.
При этом отмечается, что пациент должен быть в сознании и в здравом уме, чтобы просить об эвтаназии. Также он может заранее оставить завещание, где сообщит о своем желании.
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