Пациентом стала женщина с мертвым мозгом и с признаками нарушения функции почек. Согласие на эксперимент дали родные женщины.

В Нью-Йорке хирурги Медицинского центра Лангон впервые пересадили человеку почку генно-модифицированной (ГМО) свиньи.

Пациентом стала женщина с мертвым мозгом и с признаками нарушения функции почек. Согласие на эксперимент дали родные женщины. Для исследования ученые держали тело умершей на аппарате искусственной вентиляции легких.

Американские хирурги использовали свинью, гены которой были отредактированы таким образом, чтобы сахар в ее почках не вызывал отторжения после пересадки человеку. Они прикрепили почку свиньи к паре крупных кровеносных сосудов вне тела умершего реципиента и наблюдали за ней в течение двух дней. Почка начала фильтровать отходы и производить мочу, она не вызывала отторжения.

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Как отметил врач Роберт Монтгомери, орган функционировал абсолютно нормально. "У него не было того мгновенного отказа, о котором мы беспокоились", - сказал специалист, пишет Guardian.

"Это важный шаг вперед в реализации обещания ксенотрансплантации, которая будет спасать тысячи жизней каждый год в недалеком будущем", - сказал исполнительный директор United Therapeutics Мартин Ротблатт.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября во Львове провели первую в Украине трансплантацию сердца ребенку. Орган пересадили парню с Волыни по имени Максим.

Автор: Виолетта Орлова