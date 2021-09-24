Мальчик создал страницу в соцсети, где выложил фото и написал о своем состоянии с новым сердцем.

Парень по имени Максим, который несколько дней назад перенес пересадку сердца, рассказал о своем состоянии.

Он создал страницу в Instagram, где написал о том, как чувствует себя после трансплантации сердца. "Второй день с новым сердцем! Чувствую себя намного лучше)", – написал парень на странице.

Кроме этого, на странице в Facebook основательница ОО "Всеукраинской платформы донорства IDonor" Ирина Заславец написала, что сегодня парень, которому трансплантировали сердце, уже поднялся на ноги и мечтает быстрее вернуться домой.

"В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украине! Сегодня он поднялся на ноги. Говорит, полет нормальный. Из мечтаний пока - быстрее вернуться домой", - написала она.

С 13-летним Максимом из Волыни в июле случился инсульт. Последний месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО. Когда в сентябре парня перевезли в больницу скорой помощи во Львове, состояние его было критическим, и счет шел на дни.

Сердце Максиму трансплантировали директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим кардиохирургом Виталием Петровым.

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Для Бориса Тодурова - это двадцатая трансплантация. "Впервые в Украине трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы снова во львовской больнице скорой помощи. Сегодня одномоментно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов", - отметил врач.

Донором органов стал 54-летний мужчина, скончавшийся от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

Первая в Украине трансплантация сердца ребенку

22 сентября во Львове провели первую в Украине трансплантацию сердца ребенку. В один день с Максимом прооперировали еще нескольких человек, которым были трансплантированы легкие, почки и печень.

23 сентября директор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук сообщил, что все пятеро пациентов находятся в стабильном состоянии. Возле них круглосуточно дежурят команды лучших специалистов.

Автор: Ирина Погорелая