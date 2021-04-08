В Японии легкие пересадили пациентке с коронавирусом / фото ua.depositphotos.com
В Японии прошла первая в мире пересадка легких от живого донора человеку с коронавирусом.
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Об этом сообщает NHK Japan.
По данным издания, пересадка понадобилась женщине, у которой после заражения COVID-19 развилась пневмония.
Операция была проведена в университетской больнице Киото. Как сообщается, части легких пожертвовали муж и сын женщины.
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