Исследования Merck показали, что при приеме молнупиравира риск попасть в больницу после заражения вдвое ниже.

Американская фармкомпания Merck утверждает, что разработала таблетки, снижающие риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает BBC.

В исследованиях приняли участие 775 человек с COVID-19. Их поделили на две группы - участники одной получали плацебо, а другой - пероральный препарат молнупиравир дважды в день.

Результаты оказались настолько впечатляющими, что сторонние наблюдатели попросили прервать эксперимент заранее.

Оказалось, что из тех, кто принимал молнупиравир, госпитализированы были 7,3%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 14,1%.

Кроме того, умерло восемь пациентов, принимавших пустышку. В группе, принимавшей молнупиравир, смертельных случаев не зарегистрировали.

Читайте такжеМексиканские ученые создали маску от коронавируса, которую надевают только на носДанные медицинских исследований были опубликованы лишь пресс-релизе и еще не прошли экспертную оценку.

В отличие от большинства COVID-вакцин, которые нацелены на спайковый белок вируса SARS-CoV-2, молнупиравир воздействует на фермент, который используется вирусом для создания своих копий.

Предполагается, что эффект от молнупиравира будет заметен, только если начать прием препарата на раннем этапе заболевания - сразу после появления симптомов.

Напомним, ранее в этом году компания Pfizer начала испытания пероральной противовирусной терапии при COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин