Американские исследователи доказали, что тесты на беременность могут обманывать

Главным современным методом диагностики беременности на ранних сроках являются экспресс-тесты, определяющие наличие хорионического гонадотропина в моче женщины. Хорионический гонадотропин - гормон, который начинает выделяться плацентой плода уже с первых часов после наступления беременности. Тесты на беременность выявляют β-фрагмент этого гормона, поскольку только он точно указывает на наступившую беременность, пишет percare.ru.

Однако стандартные тесты на сроках беременности от пятой по седьмую неделю могут показывать ложные негативные результаты. Эту погрешность выявили американские ученые из Школы медицины Вашингтонского университета в ходе разработки эффективных и недорогих скрининг-систем, позволяющих разработчикам еще на внутризаводском этапе оценивать точность производимых тестов на беременность.

Ученые анализировали результативность одиннадцати самых распространенных тестов. Оказалось, что девять из них достаточно часто выдавали негативные результаты у беременных женщин в период с пятой по седьмую неделю. Связывают погрешность с тем, что в этот период в несколько тысяч раз возрастает концентрация в моче хорионического гонадотропина и стандартные средства обнаружения нередко не справляются в таких условиях.

Опасность ложных негативных результатов состоит в том, на таких сроках еще трудно визуально определить наличие беременности. Поэтому, если беременная женщина в этот период заболеет, а тест покажет негативный результат - ей могут назначить вредные для плода лекарственные препараты или процедуры, связанные с ионизирующим излучением. Также, негативный тест создает большие затруднения при диагностике внематочной беременности, опасные осложнения которой нередко возникают уже в период с пятой по седьмую неделю.

Предыдущие научные исследования предсказывали возможность затруднений диагностики беременности в этот период стандартными методами. Однако именно команда вашингтонских ученых во главе с Энн. М. Гроновским выявила тот факт, что большинство самых популярных тестов могут не справится с такой задачей.

Поэтому исследователи требуют от производителей тест-систем размещать четкое предупреждение на упаковке о возможности ложных негативных результатов. Кроме того, медицинские работники также должны быть широко осведомлены об этой погрешности, чтобы учитывать ее при постановке диагноза и выборе метода лечения пациентов.