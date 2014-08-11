Стресс, перенесенный во время беременности, передается через поколения

По данным ученых, преждевременные роды являются одной из главных причин смерти новорожденных и могут привести к проблемам со здоровьем в дальнейшей жизни.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за первым поколением крыс, рожденных на поздних сроках беременности. Затем следующие два поколения были разделены на две группы: переживших и не переживших стресс.

Оказалось, что у самок "стрессированных" крыс беременность длилась меньше, чем у самок, рожденных от крыс, не переживших стресс. Более того, у "внучек" стрессированных крыс сроки беременности были также сокращены, даже если их матери находились в спокойной обстановке. Помимо этого, у потомства крыс, подвергавших стрессу, был повышен уровень глюкозы в крови и снижен вес.

По мнению ведущего автора исследования Герлинды Мец, удалось доказать, что стресс является мощным фактором, передающимся через поколения и способным влиять на протекание беременности.

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В ходе дальнейших исследований ученые планируют изучить механизмы, которые стоят за этими изменениями. По мнению специалистов, передача приобретенных при жизни особенностей потомству связана с процессами метилирования ДНК.

Генетики отмечают, что стресс, пережитый и бабушками, влияет на риск осложнений во время беременности молодого поколения, и стоит учитывать, что причины многих заболеваний могут иметь корни в условиях жизни наших предков.

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