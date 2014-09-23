Известная сладость поможет вывести шлаки и токсины

Любимый детьми и взрослыми продукт – мармелад, как раз относится к числу недооцененных сладостей. Как выяснилось, именно мармелад способствует очищению организма от шлаков и токсинов, а значит – комплексному оздоровлению и быстрому похудению, пишет nashpilkah.com.ua.

В осенне-зимний период шлаки и токсины выводятся гораздо медленнее, за счет чего вы можете чувствовать сильную усталость и обострение хронических заболеваний. Мармелад, желе и варенье из фруктов как раз помогают укрепить организм и сделать процесс очистки более эффективным.

Кроме мармелада, очищению тела и похудению помогает популярный напиток зеленый кофе с имбирем, который благодаря усовершенствованной формуле сделает ваше тело лишенным неприятных жировых отложений в проблемных местах очень быстро.

К сожалению, сладости негативно влияют на оттенок и состояние зубов, и обычная паста не может справиться с этой проблемой. К счастью, отбелить зубы можно в домашних условиях.