В Европе конфисковали на 10 миллионов евро поддельной «Виагры»

Полиция нескольких европейских стран в ходе совместной операции по задержанию преступной группы, занимавшейся распространением в Евросоюзе поддельной «Виагры», утром 1 сентября арестовала 12 подозреваемых, а также конфисковала партию контрафактного препарата на сумму, превышающую 10 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе европейской юридической организации Eurojust.

В операции участвовали полицейские Австрии, Бельгии, Кипра, Венгрии и Великобритании. В результате, помимо нескольких миллионов таблеток поддельной «Виагры», была конфискована крупная сумма наличных и несколько дорогих автомобилей, включая модели класса «люкс». Кроме того, на банковских счетах и вкладах подозреваемых было заморожено более 7,5 миллионов евро.

Контрафактные лекарства импортируются в страны Евросоюза из Китая и Индии и, как правило, содержат неточные дозировки действующих веществ и некорректный состав ингредиентов.

Так, по данным Европейского Альянса по доступу к безопасным лекарствам, в 2011 году поддельными были 62 процента препаратов, купленных через интернет. А американская неправительственная исследовательская группа The Center for Medicine in the Public Interest оценила мировой объем трафика контрафактных лекарств на 2010 год в 55 миллиардов евро, причем чего рост за пять лет составил 90 процентов. Проведенное в 2010 году исследование, спонсированное фармгигантом Pfizer, показало, что только европейский рынок лекарственного контрафакта оценивается примерно в 10,5 миллиардов евро.

Медпортал