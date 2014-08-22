Некоторые профессии считаются несовместимыми с ролью родителя

Почему бывает так, что работающие родители меньше уделяют внимания своим чадам и чаще ругаются на них? Виной тому время и силы, потраченные на работу. Что-то ещё? При прочих равных на успех человека как родителя влияет его место работы. Таковы результаты исследования социологов из Университета Айовы, представленные на ежегодной встрече Американского социологического общества, пишет Здоровье.

Учёные опросили соотечественников, насколько они удовлетворены своими успехами в роли родителей, а также какие профессии ассоциируют с определёнными чертами характера. Полученные ответы и оценки исследователи сопоставили на едином графике.

Выяснилось, что плохими родителями считают тех, чьи должности ассоциируются в сознании людей с агрессией, слабостью или отсутствием личного общения на работе. К сожалению, представители таких профессий — адвокаты, заводские рабочие, полицейские, секретари и политики — начинают и сами занижать свои успехи на ниве материнства или отцовства, не выстояв перед бесконечным потоком критики и недоверия.

Работники, которым по долгу службы приходится много общаться с людьми, передавая им свой опыт или заботу, воспринимаются как хорошие родители. Среди счастливчиков, которые в этом плане не испытывают на себе общественного осуждения, учителя, директора школ, медицинские работники и профессора.

Результаты работы позволят более качественно помогать людям, которые недовольны своими успехами на родительском поприще. Например, психологи, вместо того чтобы рекомендовать таким пациентам пассивный отдых, помогут им разобраться в своих страхах и научат меньше зависеть от общественного мнения.