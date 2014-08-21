Работающим родителям-воспитателям детей-сирот предоставят отпуск

Кабинет министров на своем заседании принял разработанный Министерством социальной политики Украины законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении родителям-воспитателям дополнительных социальных гарантий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Как сообщила министр социальной политики Украины Людмила Денисова, документ предусматривает предоставление работающим родителям-воспитателям, которые воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в приемных семьях или детских домах семейного типа, права на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

На сегодняшний день вопрос предоставления такого отпуска этой категории родителей законодательно не урегулирован. В Кодексе законов о труде и Законе Украины «Об отпуске» право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста имеют только приемные родители и опекуны. В случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой, родители-воспитатели получат равные с другими родителями социальные гарантии.

Как отметила Денисова, этот вопрос необходимо решать срочно, ведь по состоянию на 1 июля этого года в Украине функционирует 881 детский дом семейного типа, в которых воспитываются 5 тысяч 840 детей, из них 47 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 53 ребенка в возрасте до трех лет.