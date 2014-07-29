Сниженная чувствительность к запахам - результат неправильного питания

Известно, что ожирение повышает риск различных заболеваний, включая болезни сердца и диабет. Но, как оказалось, оно также снижает чувствительность к запахам, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today со ссылкой на исследование мышей, проводимое Университетом Флориды. Так как обоняние напрямую связано с пищевым поведением. Способность распознавать запахи руководит нашим выбором продуктов питания.

На протяжении 6 месяцев специалисты кормили мышей жирными продуктами, вызвав у них ожирение. Также была контрольная группа, сидевшая на обычном корме. Еще в исследование включили животных, генетически предрасположенных к ожирению. Все животные научились ассоциировать определенный запах с водой (наградой). В итоге у мышей, питавшихся жирными продуктами, было только 50% клеток мозга, кодирующих обонятельные сигналы.

Они медленнее проводили связь между запахом и наградой. Более того, эти животные медленнее адаптировались, если вводился новый запах. Самое важное, что, перейдя на нормальный рацион, проблемы с обонянием оставались. При этом генетически предрасположенные к ожирению мыши демонстрировали потерю чувствительности, только питаясь жирными продуктами.

Видимо, определенный рацион меняет воспалительный статус обонятельной слизистой оболочки. Плюс, жирные продукты воздействуют и на разные части мозга, задействованные в обработке обонятельных сигналов. Вследствие ожирения в теле повышается уровень сахара и инсулина. А ионные каналы в обонятельной системе чувствительны к этим соединениям. Кстати, жирный рацион в подростковом периоде повышает риск рака груди. Еще увеличивается риск синдрома гиперактивности и проблем с обучением.