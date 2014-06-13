Известное лекарство провоцирует появление диабета

Университет Британской Колумбии предупреждает: большие дозы статинов, снижающих показатели холестерина, повышают риск развития диабета, пишет "Ремедиум". Такой вывод был сделан по результатам исследования данных 137000 пациентов старше 40 лет.

Все они принимали статины с 1 января 1997 года по 31 марта 2011 года. Назначения лекарств делались сразу после госпитализации в связи с инсультом или инфарктом. На момент госпитализации ни у кого из участников исследования диабет диагностирован не был.

Но через два года у 3600 человек выявили диабет. В группе пивших статины в большой дозировке диабет диагностировали на 15% чаще, чем в группе с малыми дозами лекарств. Высокими дозами статинов считалось более 10 миллиграммов розувастатина в день, более 20 миллиграммов аторвастатина и более 40 миллиграммов симвастатина.