Как снизить уровень "вредного" холестерина в крови

Холестерин представляет собой жироподобное вещество, входящее в состав клеточных оболочек. Так же он участвует в выработке половых гормонов. Из этого следует, что и снижение холестерина ниже нормы тоже вредно, ведь недостаток холестерина тоже приводит к развитию заболеваний. В крови он транспортируется в чистом виде, поэтому его нехватка или избыток часто приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. Холестерин необходим для работы мозга, так как снабжает его необходимыми антиоксидантами. В достаточном количестве он помогает организму усваивать жиры. Примерно 80% этого вещества образуется в печени, и еще 20% поступают с пищей. Нормальный уровень холестерина важен для стабильной работы организма и хорошего самочувствия. Повышенный холестерин в крови опасен тем, что он способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, которые со временем могут закрыть просвет сосуда полностью, что приводит к инфарктам и инсультам.

Поэтому вопрос, как снизить холестерин, становится очень актуальным. Но не все так просто. Для начала нужно знать, как это вещество образуется в крови, для чего оно нужно, каким должен быть его нормальный уровень, и как организовать питание, чтобы еда стала лекарством, а не лекарства едой, пишет lady.tochka.net.

Холестерин жизненно необходим человеку, и поступает он в наш организм не только с продуктами питания, большая его часть (80%) образуется с участием печени, тонкого кишечника, надпочечников и яичников у женщин и только 20% с пищей животного происхождения. Он участвует в производстве необходимой для пищеварения желчной кислоты, а также витамина Д, клеточных мембран и женских половых гормонов эстрогена и прогестерона. Почему же тогда все боятся его повышения?

Плохой и хороший холестерин

Существует плохой холестерин и хороший холестерин. Но выражения эти не совсем точно характеризуют это вещество. В организме человека в чистом виде его не существует. Вместе с белками и жирами он образует липопротеидные комплексы. И как раз они и делятся на два вида: ЛПВП и ЛПНП.

ЛПВП - это липопротеиды высокой плотности, которые удаляют излишки холестерина из клеток и переносят в печень.

ЛПНП - липопротеиды низкой плотности, которые переносят его из печени в ткани.

При нарушении нормального соотношения между этими видами липопротеидов развивается атеросклероз. То есть, главным для организма является не то, как уменьшить холестерин в крови, а именно поддержать баланс липопротеидных комплексов, не допуская преобладания ЛПНП.

Иными словами, существует вероятность, что понижая вредный холестерин, вы можете уменьшить и количество полезного, что приведет к различным нарушениям в работе организма

Норма холестерина в крови

Прежде чем говорить о повышенном уровне холестерина, необходимо определиться, каков же его допустимый показатель. Норма холестерина в крови составляет 3,6-5,2 ммоль/л. Гиперхолестеринемия (повышение) бывает:

Незначительная - 5,2-6,7 ммоль/л

Умеренная - 6,7-7,8 ммоль/л

Тяжелая - более 7,8 ммоль/л

Для больных сахарным диабетом, атеросклерозом, стенокардией, ишемической болезнью сердца, после инфаркта, инсульта допустимый уровень холестерина в крови должен быть ниже 4,5 ммоль/л. Им назначается специальная гиполипидемическая терапия.

Определить, какой холестерин у вас в сыворотке крови, можно, сделав анализ крови.

Причины повышенного холестерина

Причины повышенного холестерина у женщин и мужчин могут быть самыми разными. Чаще всего это нездоровый образ жизни: усиленное потребление жирной пищи и минимум физических нагрузок (гиподинамия). Ситуация может осложняться вредными привычками: курением, употреблением алкоголя, стрессами.

Риск увеличивается при наличии наследственной предрасположенности и с возрастом. В среднем возрасте заболевание чаще выявляется у мужчин, но с наступлением климакса перевес переходит к женщинам.

Правильное питание при холестерине

Питание при повышеннии холестерина и для профилактики различных заболеваний, которые оно вызывает, играет важную роль. Часто именно оно может стать его причиной. Если у вас повышен холестерин в крови, то продукты питания следует разделить на две группы.

1. Продукты, снижающие холестерин:

- курица без кожи (лучше грудка), индейка, не часто постная говядина, телятина, мясо ягненка;

- белая рыба, особенно морская, жирная рыба - сельдь, лосось, палтус, тунец, скумбрия, сардины;

- молоко до 1% жирности, нежирные сыры, сметана и йогурт, белок яиц;

- все овощи и фрукты, включая замороженные( особенно на снижение холестерина в крови влияет авокадо, также содержит аллицин, нужный для борьбы с холестерином, и разжижает кровь чеснок);

- хлеб грубого помола, каши на воде (особенно геркулесовая), макароны из твердых сортов пшеницы, рис, бобовые (горох, фасоль, чечевица);

- соки и чай без сахара, кофе, минеральная вода;

- оливковое, кукурузное, подсолнечное масло,рыбий жир в капсулах.

Читай: Вегетососудистая дистония: симптомы, признаки и лечение

2. Продукты, повышающие холестерин:

- мясо с жировыми прослойками, свинина, утка, гусь, колбасы, сосиски, бекон, паштеты;

- икра, креветки, кальмары, осьминоги, крабы;

- жирное молоко, сливки, плавленные сыры и сыры с содержанием жира более 30%, яичный желток;

- овощи, прошедшие термическую обработку с жиром, особенно вредны картофель фри и чипсы, фрукты, консервированные с добавлением сахара;

- белый хлеб, выпечка, пирожные, торты, мороженое (больше всего сливочное и пломбир), блины и пончики;

- соки с сахаром, газированная вода, какао и горячий шоколад, алкоголь;

- сливочное масло, маргарин, сало и свиной жир, майонез, жирные соусы.

Чтобы организовать лечебное питание при повышенном холестерине, нужно знать, что:

- жареную пищу необходимо заменить паровой, отварной, приготовленной на гриле или сковороде с антипригарным покрытием;

- при приготовлении мяса срезать жир и снимать кожу с курицы и другой птицы;

- сочетайте мясо с овощами или макаронами;

- мясной бульон рекомендуется охладить и снять застывший слой жира;

- обезжиренное молоко содержит не меньше белка, кальция и фосфора, чем жирное;

- не сочетайте сыр с мясными продуктами, так вы удваиваете содержание жира;

- яйца лучше заменять яичными белками, а желтки употреблять не более 2-х в неделю;

- овощные салаты лучше заправлять лимонным соком и специями;

Ограничьте употребление алкоголя. На праздник в день можно выпить 250 мл или 50 мл крепких спиртных напитков.

Как снизить холестерин: 5 других способов

1. Спокойно, только спокойствие! Нет доказательств, что стресс повышает уровень холестерина. Но говоря «холестерин», мы подразумеваем «атеросклероз». А вот негативное воздействие переживаний на сердце и сосуды уже доказано не раз. Все чаще можно услышать, что именно стресс является главной причиной появления бляшек на сосудах

2. Движение. У бегунов на длинные дистанции уровень «плохого» холестерина ниже, а уровень «хорошего» выше среднестатистического.

Для снижения холестерина рекомендуется 3-4 раза в неделю давать организму динамические нагрузки хотя бы по 30-40 минут: езда на велосипеде, ходьба, теннис, командные виды спорта (футбол, волейбол).

3. Снижение массы тела. Если у вас проблемы с лишним весом, то есть вероятность, что уровень холестерина снизится параллельно с вашим весом.

4. Умеренное потребление спиртного. Статистика показывает, что бокал вина в день даже положительно влияет на уровень «хорошего» холестерина и снижает риск образования тромбов. Обычно такое свойство приписывают именно вину, но в некоторых источниках сообщается, что любой алкоголь в эквивалентном количестве обладает подобными свойствами..Сомнения вызывает пиво и баночные коктейли.

К сожалению, с каждой выпитой рюмкой пользы от алкоголя становится все меньше, поэтому специально употреблять алкоголь врачи не рекомендуют.

5. Отказ от табака. В отличие от алкоголя, табак понижает уровень «хорошего» холестерина независимо от дозы. Единственный правильный вариант – бросить курить. Более того, «пассивное курение» также ухудшает пропорцию ЛПНП/ЛПВП.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Здоровый образ жизни – вот что нужно, чтобы понизить холестерин. Физическая активность, отказ от вредных привычек и хорошее настроение являются обязательнымиусловиями, а диета при повышенном холестерине не имеет каких-то отличительных особенностей от правил здорового питания.

Для справедливости нужно уточнить, что реализация этих советов не всегда дает необходимый результат, и тогда в ход идут статины и другие лекарственные препараты. Но следование данным рекомендациям в любом случае положительно отразится на вашем здоровье.