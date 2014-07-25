Органические солнцезащитные средства не защищают от УФ-лучей

В Сети набирают популярность органические солнцезащитные средства, не содержащие токсичных компонентов. В частности, некоторые люди советуют наносить на кожу кокосовое масло и пчелиный воск. Но медики скептически смотрят на данные продукты. Ситуацию осложняют исследования, которые утверждают, будто морковное масло и масло косточек малины содержат природный фактор защиты до SPF50.

Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, данные заявления не имеют под собой никаких оснований. Солнцезащитные средства, сделанные дома или маленькими компаниями, не прошли тестирования. То есть, нет точных данных об уровне SPF.

А, как известно, солнечные ожоги опасны и могут вызывать рак кожи. Даже если в натуральных продуктах присутствуют ингредиенты, защищающие от солнца, нет гарантии, что они будут стабильны на коже или в бутылке. Также возникают вопросы к их концентрации. Если человек не хочет использовать химические солнцезащитные агенты, он просто может не выходить под прямые лучи солнца (с 11 утра до 3 часов дня).