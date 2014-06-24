Как защититься от солнечных лучей

Чтобы уберечь красоту и здоровье своей кожи важно хорошо защищать ее от активных солнечных лучей. С приходом лета кроме обычных процедур по уходу нужно добавить еще защиту кожи от солнца. Помочь в этом призваны разные солнцезащитные средства. При этом заботится об этом, следует не только собираясь на пляж. Наша кожа требует защиты от солнца каждый день. Итак, попробуем разобраться какие именно средства выбрать и как правильно ими пользоваться, пишет myledi.net.

Выбирая солнцезащитное средство для тропиков лучше всего отдать предпочтение кремам с SPF 40, 50 и больше. Людям с сухой кожей лучше всего выбрать увлажняющие средства, тогда как детям и людям с аллергическими реакциями лучше всего подойдут гипоаллергические средства. Если Вы знаете, что будете купаться и загорать, то следует выбрать водоустойчивые средства. Тем не менее, любой крем смывается, если Вы находитесь в воде некоторое время. В таких случая рекомендуется повторно нанести солнцезащитное средство.

Показатель SPF значит сколько ультрафиолетовых лучей можно получить без вреда для кожи. Например, SPF 10 значит, что количество лучей может в десять раз превышать норму и при этом не навредить коже. Это вовсе не время, которое можно загорать без вреда как многие считают. При этом следует обратить внимание, что средства с показателем, больше чем SPF 50 не рекомендуется использовать здоровым людям. Они предназначены для людей, которые перенесли пластические операции или сложные косметические процедуры. К тому же кремы с показателем SPF 50 поглощают 98% лучей, поэтому все средства SPF 50+ дают одинаковую степень защиты.

Солнцезащитный крем нужно наносить за 10-15 минут до того как Вы попадете на солнце. Ведь на тот момент, когда лучи уже будут попадать на кожу крем должен быть уже впитанный. На пляже крем следует наносить каждые 2 часа. Ведь мы потеем, купаемся и крем смывается. На тело нужно наносить не меньше, чем 2 ст. ложки средства, а на лицо не менее, чем половину чайной ложки. Крем нужно хранить только один сезон, - приобретенный тюбик следует использовать в течении одного лета. Это прекрасный повод провести много времени на пляже или как минимум на даче.