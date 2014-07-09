Какие фрукты и овощи могут заменить воду в жару

Особенно хорошо утоляют жажду огурцы, арбузы, дыни, клубника, сельдерей и цуккини.

Человек на 70% состоит из воды, и эта жидкость абсолютно необходима нам для жизни. Но некоторым людям не доставляет никакого удовольствия ежедневно пить большое количество воды.

Спросите любого врача, и он скажет, что человек должен пить несколько литров воды в день. Может кому-то и нравится пить воду, но есть люди, которым это не слишком приятно, пишет Сегодня со ссылкой на medikforum.ru. Они стараются чем-то заменить этот напиток, не содержащий ни одной калории. К примеру, соками, морсами, компотами, газировкой, чаем или кофе. Увы, в соках, морсах и газировке слишком много сахара, и пить их нужно очень осторожно, а чай и кофе, конечно, полезны, но совсем не в таких количествах, которые нам требуются. Значит, кроме самой воды ее ничем заменить нельзя?

Оказывается, еще как можно! Фрукты и овощи состоят из воды на 90%, и с их помощью можно без всяких последствий для здоровья сократить прием собственно воды на 20-30%. Особенно хорошо утоляют жажду огурцы, арбузы, дыни, клубника, сельдерей и цуккини. Поскольку все системы нашего организма зависят от воды, эти фрукты и овощи помогают переносить кислород и другие питательные вещества к клетками, что регулирует температуру тела и создает здоровые условия существования для всех тканей и суставов. Вода вымывает из нашего организма токсины.

Наиболее полезной является вода, хранящаяся при комнатной температуре - организм усваивает ее лучше всего. Правильно пить воду по глоткам в течение дня, так как это хорошо помогает организму поддерживать водный баланс и не допускать обезвоживания. Однако, если кому-то вкус теплой воды не очень приятен, то можно ставить ее в холодильник и добавлять туда что-нибудь для разнообразия, вроде пары долек лимона.